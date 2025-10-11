Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

Скільки було уражень по території Росії за місяць?

Головнокомандувач ЗСУ розповів про успіхи в реалізації програми DeepStrike. За його словами, кількість уражень по території Росії протягом минулого місяця сягнула 70.

Українські захисники нищать російське виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, завдають ударів по інших складових воєнно-промислового комплексу Росії. Внаслідок атак переробку нафти в Росії зменшено на 21%.

Ворог дорого платить за продовження загарбницької війни проти України,

– підкреслив Сирський.

Яка ситуація на фронті?

За словами Сирського, оперативна ситуація на фронті залишається складною. Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні ворожих сил та стабілізації ситуації на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському.

Протягом вересня загальні втрати загарбницьких військ склали 28,5 тисячі людей. Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що зараз триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку.

За його словами, завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти й відкидати вороже військо, яке планувало на початку осені захопити територію всієї Донецької області.

Важливо! За минулу добу втрати російських загарбників склали 1 060 осіб. Також ЗСУ знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 219 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Що розповів Сирський про ППО?

Сирський заявив, що протиповітряна оборона України демонструє ефективність на рівні близько 74%, але потрібні додаткові зусилля для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури та логістики.

Відповідно до його слів, за останній місяць російська армія збільшила кількість застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза, і додав, що "попереду нас чекають нові випробування".

