Ворог готує нові штурмові групи на Оріхівському напрямку: яка мета росіян
- Російська армія формує нові штурмові підрозділи.
- Підготовка проводиться на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької та Херсонської областей, з метою наступальних операцій.
Ситуація на фронтах російсько-української війни залишається напруженою. Зокрема, українські військові фіксують активізацію окупантів у Запорізькій області.
Про таке в коментарі Укрінформу розповів речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, передає 24 Канал.
Яка ситуація на Оріхівському напрямку?
Російська армія готує нові штурмові підрозділи, які, ймовірно, планує використати для загострення бойових дій на Оріхівському напрямку.
За його словами, відповідні підготовчі заходи проводяться в навчальних центрах і на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Криму та в окремих районах Запорізької й Херсонської областей.
Метою окупантів є формування штурмових груп для наступальних операцій саме в районі Оріхова.
Зверіть увагу! Волошин уточнив, що йдеться про підготовку підрозділів для дій на ділянках Кам'янське – Приморське – Степове – Токмачка – Новоандріївка – Новоданилівка та поблизу села Малі Щербаки.
За розвідданими, частина таких груп завершить навчання за тиждень-два, або трохи пізніше. Після завершення підготовки противник, ймовірно, спробує перекинути ці підрозділи на передові позиції та застосувати їх для штурмових дій, попередив речник.
Що відомо про становище в Запорізької області?
- На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти забрали фермерське господарство в прихильних до них жителів.
- Озброєні представники окупаційної адміністрації заблокували техніку й склади, фактично зупинивши роботу підприємства.
- Зібраний урожай вивозять або залишають гнити на полях, тоді як працівники залишилися без заробітної плати.
- Напередодні президент Володимир Зеленський поінформував, що підрозділи Сил оборони просунулися більш ніж на три кілометри в районі Оріхова.
- Крім того, 12 жовтня українські сили звільнили від російських окупантів село Малі Щербаки в Запорізькій області.
- Успішну операцію провели бійці 24-го батальйону "Айдар" спільно з 33-м штурмовим полком, закріпивши чергове тактичне просування Збройних сил України на південному напрямку.