Укр Рус
24 Канал Новини України Ворог готує нові штурмові групи на Оріхівському напрямку: яка мета росіян
14 жовтня, 16:50
2

Ворог готує нові штурмові групи на Оріхівському напрямку: яка мета росіян

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Російська армія формує нові штурмові підрозділи.
  • Підготовка проводиться на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької та Херсонської областей, з метою наступальних операцій.

Ситуація на фронтах російсько-української війни залишається напруженою. Зокрема, українські військові фіксують активізацію окупантів у Запорізькій області.

Про таке в коментарі Укрінформу розповів речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, передає 24 Канал.

До теми "Кілл-зона" на фронті суттєво розширена та вже сягає 10 кілометрів, – Сирський 

Яка ситуація на Оріхівському напрямку?

Російська армія готує нові штурмові підрозділи, які, ймовірно, планує використати для загострення бойових дій на Оріхівському напрямку.

За його словами, відповідні підготовчі заходи проводяться в навчальних центрах і на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Криму та в окремих районах Запорізької й Херсонської областей. 

Метою окупантів є формування штурмових груп для наступальних операцій саме в районі Оріхова. 

Зверіть увагу! Волошин уточнив, що йдеться про підготовку підрозділів для дій на ділянках Кам'янське – Приморське – Степове – Токмачка – Новоандріївка – Новоданилівка та поблизу села Малі Щербаки. 

За розвідданими, частина таких груп завершить навчання за тиждень-два, або трохи пізніше. Після завершення підготовки противник, ймовірно, спробує перекинути ці підрозділи на передові позиції та застосувати їх для штурмових дій, попередив речник.

Що відомо про становище в Запорізької області?

  • На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти забрали фермерське господарство в прихильних до них жителів.
  • Озброєні представники окупаційної адміністрації заблокували техніку й склади, фактично зупинивши роботу підприємства.
  • Зібраний урожай вивозять або залишають гнити на полях, тоді як працівники залишилися без заробітної плати.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський поінформував, що підрозділи Сил оборони просунулися більш ніж на три кілометри в районі Оріхова.
  • Крім того, 12 жовтня українські сили звільнили від російських окупантів село Малі Щербаки в Запорізькій області.
  • Успішну операцію провели бійці 24-го батальйону "Айдар" спільно з 33-м штурмовим полком, закріпивши чергове тактичне просування Збройних сил України на південному напрямку.