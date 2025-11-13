Прогремели громкие взрывы: в России пожаловались на атаку дронами на Орел
- Российский город Орел в ночь на четверг, 13 ноября, атаковали дроны.
- В сети пишут, что там были слышны взрывы.
Ночь на 13 ноября в России выдалась неспокойной. В сети пишут, что город Орел был под атакой дронов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Что известно о взрывах в России?
Ночью 13 ноября в пабликах пишут, что жители города Орел пишут об атаке дронов. Указывается, что в городе раздавались взрывы.
Губернатор области Андрей Кличков заявляет, что якобы в результате работы российской ПВО обломки БпЛА повредили остекление домов и автомобили.
Добавим, что в минобороны страны-агрессора заявляют, что за ночь их ПВО якобы "сбила" 130 беспилотников, большинство из них – в Курской и Белгородской областях, по 32.
В частности, над Орловской областью россияне пишут о 6 дронах. О количестве БпЛА, достигших целей, традиционно не сообщают.
Атаки по вражеским объектам: последние новости
В среду, 12 ноября, стало известно, что Сил обороны Украины поразили инфраструктуру ООО "Ставролен" (Буденновск, Ставропольский край, Россия). В частности, завод производит составные части к БпЛА. Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели.
Также той ночью был поражен склад боеприпасов на временно оккупированной территории в населенном пункте Новый Свет Донецкой области.
Напомним, что 11 ноября также был поражен Саратовский НПЗ, АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии и ряд объектов на ВОТ Донецкой области.
Добавим, что днем 11 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно ударили по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", что в городе Орск Оренбургской области России.