Прогремели громкие взрывы: в России пожаловались на атаку дронами на Орел

Ночь на 13 ноября в России выдалась неспокойной. В сети пишут, что город Орел был под атакой дронов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Что известно о взрывах в России?

Ночью 13 ноября в пабликах пишут, что жители города Орел пишут об атаке дронов. Указывается, что в городе раздавались взрывы.

Губернатор области Андрей Кличков заявляет, что якобы в результате работы российской ПВО обломки БпЛА повредили остекление домов и автомобили.

Добавим, что в минобороны страны-агрессора заявляют, что за ночь их ПВО якобы "сбила" 130 беспилотников, большинство из них – в Курской и Белгородской областях, по 32.

В частности, над Орловской областью россияне пишут о 6 дронах. О количестве БпЛА, достигших целей, традиционно не сообщают.

