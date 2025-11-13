Прогриміли гучні вибухи: в Росії поскаржилися на атаку дронами на Орел

Ніч проти 13 листопада в Росії видалася неспокійною. В мережі пишуть, що місто Орел було під атакою дронів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи в Росії?

Вночі 13 листопада в пабліках пишуть, що жителі міста Орел пишуть про атаку дронів. Вказується, що у місті лунали вибухи.

Вибухи в Орлі: дивіться відео

Губернатор області Андрій Кличков заявляє, що нібито внаслідок роботи російської ППО уламки БпЛА пошкодили скління будинків та автомобілі.

Додамо, що в міноборони країни-агресора заявляють, що за ніч їхня ППО нібито "збила" 130 безпілотників, більшість з них – у Курській та Бєлгородській областях, по 32.

Зокрема, над Орловською областю росіяни пишуть про 6 дронів. Про кількість БпЛА, що досягли цілей, традиційно не повідомляють.

