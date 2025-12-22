Лукашенко назвал "максимальное" число комплексов "Орешник", которые могут появиться в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал максимальное число ракетных комплексов "Орешник", которые Беларусь может получить от России. По словам белорусского диктатора, это будет "максимум десяток" комплексов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Александра Лукашенко, которые цитирует белорусское государственное агентство "Белта".

Что сказал Лукашенко о количестве "Орешников", которое может получить Беларусь?

22 декабря после неформальной встречи глав государств-участников СНГ журналист поинтересовался у Александра Лукашенко, действительно ли Беларуси передали около десяти комплексов "Орешник", как это ранее якобы обсуждалось с главой Кремля Владимиром Путиным.

Десяток – это будет максимум,

– ответил Лукашенко.

В "Белта" напомнили, что год назад Лукашенко, отвечая на вопрос о возможных поставках "Орешника", заявлял: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим".

Впоследствии, в январе этого года, он отмечал, что слова о "10 комплексах" были шуткой и "достаточно одного комплекса", чтобы "обезопасить Беларусь".

Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил в эфире 24 Канала, что с военной точки зрения совершенно глупо перебрасывать пусковую установку и ракету "Орешник" в Беларусь. Ведь такая передислокация просто подарок для противоракетной системы НАТО и Европы.

Сколько "Арешников" уже размещено в Беларуси?