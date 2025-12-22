Лукашенко назвав "максимальне" число комплексів "Орешник", які можуть з'явитися у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав максимальне число ракетних комплексів "Орешник", які Білорусь може отримати від Росії. За словами білоруського диктатора, це буде "максимум десяток" комплексів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Олександра Лукашенка, які цитує білоруське державне агентство "Белта".

Що сказав Лукашенко про кількість "Орешників", яку може отримати Білорусь?

22 грудня після неформальної зустрічі глав держав-учасниць СНД журналіст поцікавився в Олександра Лукашенка, чи справді Білорусі передали близько десяти комплексів "Орешник", як це раніше нібито обговорювалося з главою Кремля Володимиром Путіним.

Десяток – це буде максимум,

– відповів Лукашенко.

У "Белта" нагадали, що рік тому Лукашенко, відповідаючи на питання про можливі постачання "Орешника", заявляв: "Думаю, що поки десяток, а потім подивимося".

Згодом, у січні цього року, він зазначав, що слова про "10 комплексів" були жартом і що "достатньо одного комплексу", аби "убезпечити Білорусь".

До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив в етері 24 Каналу, що з військового погляду геть нерозумно перекидати пускову установку й ракету "Орешник" у Білорусь. Адже така передислокація просто подарунок для протиракетної системи НАТО та Європи.

Скільки "Орешників" уже розміщено у Білорусі?