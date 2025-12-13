Имел прекрасный голос и служил Богу: священник из Львова умер во время военных учений

Во Львове состоится прощание с многолетним служителем Украинской Греко-Католической Церкви Орестом Черным. Его только недавно мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

Когда и при каких обстоятельствах умер священник?

Львовский священник Орест Черный умер 29 ноября 2025 года на территории Черновицкой области. Там он проходил базовую общевойсковую подготовку после мобилизации в 82-ю отдельную десантно-штурмовую Буковинскую бригаду. Сейчас ни Львовский ТЦК, ни Черновицкий обстоятельства смерти официально не разглашает.

Как отмечают родные, Орест только недавно был призван в армию. 6 ноября он отпел свою последнюю службу, после чего начал военную подготовку. Менее чем через месяц стало известно о его смерти.

Похоронен священник на Голосковском кладбище.

Что известно о жизни Ореста Черного?

Орест Черный родился 19 января 1979 года во Львове в большой семье четырех священников и монахини. Учился в Монастыре Редемптористов, а затем – во Львовской Богословской Академии, где получил диплом богослова.

В течение 20 лет мужчина служил Украинской Греко-Католической Церкви в трех приходах Львова.

По словам близких, Орест был скромным, вежливым и искренним человеком. Имел красивый голос и много лет служил Богу и людям, ежедневно поют в храме.

