Имел прекрасный голос и служил Богу: священник из Львова умер во время военных учений
- Львовский священник Орест Черный умер 29 ноября 2025 года во время военных учений в Черновицкой области после мобилизации в ВСУ.
- Орест Черный служил Украинской Греко-Католической Церкви в течение 20 лет и был известен как скромный и искренний человек с прекрасным голосом.
Во Львове состоится прощание с многолетним служителем Украинской Греко-Католической Церкви Орестом Черным. Его только недавно мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ.
Смотрите также Мобилизация по-новому: изменится ли процесс призыва в Украине после заявления Сырского
Когда и при каких обстоятельствах умер священник?
Львовский священник Орест Черный умер 29 ноября 2025 года на территории Черновицкой области. Там он проходил базовую общевойсковую подготовку после мобилизации в 82-ю отдельную десантно-штурмовую Буковинскую бригаду. Сейчас ни Львовский ТЦК, ни Черновицкий обстоятельства смерти официально не разглашает.
Как отмечают родные, Орест только недавно был призван в армию. 6 ноября он отпел свою последнюю службу, после чего начал военную подготовку. Менее чем через месяц стало известно о его смерти.
Похоронен священник на Голосковском кладбище.
Что известно о жизни Ореста Черного?
Орест Черный родился 19 января 1979 года во Львове в большой семье четырех священников и монахини. Учился в Монастыре Редемптористов, а затем – во Львовской Богословской Академии, где получил диплом богослова.
В течение 20 лет мужчина служил Украинской Греко-Католической Церкви в трех приходах Львова.
По словам близких, Орест был скромным, вежливым и искренним человеком. Имел красивый голос и много лет служил Богу и людям, ежедневно поют в храме.
Кого еще из священников мобилизовали в ВСУ?
В фейсбук-сообществе "Верующие (УПЦ)" 19 ноября рассказали, что на автобусной остановке в селе Здовбица полицейские задержали настоятеля храма села Буща, священника Андрея Панасюка. Мужчина якобы с апреля считался нарушителем воинского учета.
В тот же день священника признали годным к службе и направили в воинскую часть А4152, расположенную в селе Малая Любаша Ровенской области.
Священника УПЦ МП Богдана Матвеева в августе 2025 года мобилизовали во время пешего хода в Почаевскую лавру. Мобилизацию священника московского патриархата подтвердили в Тернопольском областном ТЦК и СП.