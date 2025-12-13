Мав прекрасний голос та служив Богові: священник зі Львова помер під час військових навчань

У Львові відбудеться прощання із багаторічним служителем Української Греко-Католицької Церкви Орестом Чорним. Його лише нещодавно мобілізували до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Коли та за яких обставин помер священник?

Львівський священник Орест Чорний помер 29 листопада 2025 року на території Чернівецької області. Там він проходив базову загальновійськову підготовку після мобілізації до 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Наразі ані Львівський ТЦК, ані Чернівецький обставини смерті офіційно не розголошує.

Як зазначають рідні, Орест лише нещодавно був призваний до війська. 6 листопада він відспівав свою останню службу, після чого розпочав військову підготовку. Менш як за місяць стало відомо про його смерть.

Поховано священника на Голосківському кладовищі.

Що відомо про життя Ореста Чорного?

Орест Чорний народився 19 січня 1979 року у Львові у великій родині чотирьох священників і монахині. Навчався у Монастирі Редемптористів, а згодом – у Львівській Богословській Академії, де здобув диплом богослова.

Упродовж 20 років чоловік служив Українській Греко-Католицькій Церкві у трьох парафіях Львова.

За словами близьких, Орест був скромною, ввічливою та щирою людиною. Мав красивий голос й багато років служив Богові та людям, щоденно співаючи в храмі.

Кого ще зі священників мобілізували до ЗСУ?