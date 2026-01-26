Прощание с Орестом Саламахой: где и когда похоронят нардепа, погибшего в ДТП
- Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП 25 января на Львовщине.
- Похоронят его 27 января на Сокольницком кладбище, а парастас состоится 26 января в Церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Вечером 25 января в результате ДТП погиб нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха. Похоронят его 27 января на Сокольницком кладбище на Львовщине.
Об этом сообщил нардеп от той же партии Ростислав Тистык.
Смотрите также Ему было всего 34 года: что известно о нардепе "Слуги народа" Саламахе, который умер после ДТП
Где и когда похоронят Саламаху?
В результате ДТП на Львовщине погиб народный депутат Украины Орест Саламаха. Произошло это 25 января на Львовщине.
По данным Тистика, парастас за Орестом Саламахой состоится в понедельник, 26 января, в 19:00. Пройдет он в селе Сокольники, что на Львовщине, в Церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Чин похорон состоится на следующий день, 27 января, в 11:00. Похоронят нардепа на Сокольническом кладбище.
Что известно о смерти нардепа?
Нагдаємо, вечером 25 января народный депутат Саламаха попал в аварию в Сокольниках под Львовом. Во время движения на квадроцикле он столкнулся с маршруткой, выехав на встречную полосу.
После аварии Ореста Саламаху пытались реанимировать медики. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.
Источники 24 Канала подтвердили, что нардеп умер в 20:00 того же дня. У него осталась жена и трое детей.