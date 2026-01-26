Прощание с Орестом Саламахой: где и когда похоронят нардепа, погибшего в ДТП

Вечером 25 января в результате ДТП погиб нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха. Похоронят его 27 января на Сокольницком кладбище на Львовщине.

Об этом сообщил нардеп от той же партии Ростислав Тистык.

Где и когда похоронят Саламаху?

В результате ДТП на Львовщине погиб народный депутат Украины Орест Саламаха. Произошло это 25 января на Львовщине.

По данным Тистика, парастас за Орестом Саламахой состоится в понедельник, 26 января, в 19:00. Пройдет он в селе Сокольники, что на Львовщине, в Церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Чин похорон состоится на следующий день, 27 января, в 11:00. Похоронят нардепа на Сокольническом кладбище.

Что известно о смерти нардепа?