Прощання з Орестом Саламахою: де та коли поховають нардепа, який загинув у ДТП
- Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП 25 січня на Львівщині.
- Поховають його 27 січня на Сокільницькому кладовищі, а парастас відбудеться 26 січня в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці.
Увечері 25 січня внаслідок ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха. Поховають його 27 січня на Сокільницькому кладовищі на Львівщині.
Про це повідомив нардеп від тієї ж партії Ростислав Тістик.
Де і коли поховають Саламаху?
За даними Тістика, парастас за Орестом Саламахою відбудеться у понеділок, 26 січня, о 19:00. Пройде він в селі Сокільники, що на Львівщині, в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці.
Чин похорону відбудеться наступного дня, 27 січня, об 11:00. Поховають нардепа на Сокільницькому кладовищі.
Що відомо про смерть нардепа?
Нагдаємо, увечері 25 січня народний депутат Саламаха потрапив у аварію у Сокільниках під Львовом. Під час руху на квадроциклі він зіткнувся з маршруткою, виїхавши на зустрічну смугу.
Після аварії Ореста Саламаху намагалися реанімувати медики. Його доправили до лікарні, але врятувати не вдалось.
Джерела 24 Каналу підтвердили, що нардеп помер о 20:00 того ж дня. У нього залишилась дружина і троє дітей.