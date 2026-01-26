Об этом сообщил нардеп от той же партии Ростислав Тистык.

Смотрите также Ему было всего 34 года: что известно о нардепе "Слуги народа" Саламахе, который умер после ДТП

Где и когда похоронят Саламаху?

В результате ДТП на Львовщине погиб народный депутат Украины Орест Саламаха. Произошло это 25 января на Львовщине.

По данным Тистика, парастас за Орестом Саламахой состоится в понедельник, 26 января, в 19:00. Пройдет он в селе Сокольники, что на Львовщине, в Церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Чин похорон состоится на следующий день, 27 января, в 11:00. Похоронят нардепа на Сокольническом кладбище.

Что известно о смерти нардепа?