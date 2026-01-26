Об этом сообщил нардеп от той же партии Ростислав Тистык.
Где и когда похоронят Саламаху?
В результате ДТП на Львовщине погиб народный депутат Украины Орест Саламаха. Произошло это 25 января на Львовщине.
По данным Тистика, парастас за Орестом Саламахой состоится в понедельник, 26 января, в 19:00. Пройдет он в селе Сокольники, что на Львовщине, в Церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Чин похорон состоится на следующий день, 27 января, в 11:00. Похоронят нардепа на Сокольническом кладбище.
Что известно о смерти нардепа?
Нагдаємо, вечером 25 января народный депутат Саламаха попал в аварию в Сокольниках под Львовом. Во время движения на квадроцикле он столкнулся с маршруткой, выехав на встречную полосу.
После аварии Ореста Саламаху пытались реанимировать медики. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.
Источники 24 Канала подтвердили, что нардеп умер в 20:00 того же дня. У него осталась жена и трое детей.