Про це повідомив нардеп від тієї ж партії Ростислав Тістик.
Де і коли поховають Саламаху?
Внаслідок ДТП на Львівщині загинув народний депутат україни Орест Саламаха. Сталось це 25 січня на Львівщині.
За даними Тістика, парастас за Орестом Саламахою відбудеться у понеділок, 26 січня, о 19:00. Пройде він в селі Сокільники, що на Львівщині, в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці.
Чин похорону відбудеться наступного дня, 27 січня, об 11:00. Поховають нардепа на Сокільницькому кладовищі.
Що відомо про смерть нардепа?
Нагдаємо, увечері 25 січня народний депутат Саламаха потрапив у аварію у Сокільниках під Львовом. Під час руху на квадроциклі він зіткнувся з маршруткою, виїхавши на зустрічну смугу.
Після аварії Ореста Саламаху намагалися реанімувати медики. Його доправили до лікарні, але врятувати не вдалось.
Джерела 24 Каналу підтвердили, що нардеп помер о 20:00 того ж дня. У нього залишилась дружина і троє дітей.