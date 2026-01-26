Про це повідомив нардеп від тієї ж партії Ростислав Тістик.

Дивіться також Йому було лише 34 роки: що відомо про нардепа "Слуги народу" Саламаху, який помер після ДТП

Де і коли поховають Саламаху?

Внаслідок ДТП на Львівщині загинув народний депутат україни Орест Саламаха. Сталось це 25 січня на Львівщині.

За даними Тістика, парастас за Орестом Саламахою відбудеться у понеділок, 26 січня, о 19:00. Пройде він в селі Сокільники, що на Львівщині, в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці.

Чин похорону відбудеться наступного дня, 27 січня, об 11:00. Поховають нардепа на Сокільницькому кладовищі.

Що відомо про смерть нардепа?