В организме было еще одно вещество, – МВД раскрыло новые детали о смерти Полякова

В организме Антона Полякова, который при невыясненных обстоятельствах умер в начале октября, нашли еще одно вещество. Им оказался димедрол.

Об этом свидетельствуют результаты новой экспертизы, которую провело Министерство внутренних дел Украины. Такое заявление сделал замглавы ведомства Евгений Енин.

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Не просто метадон, а с примесями

Ранее в МВД рассказали, что в организме умершего Полякова обнаружили алкоголь и метадон – наркотическое лекарственное средство. Впоследствии выяснилось, что речь идет о смеси нескольких веществ.

Можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества,

– объяснил замминистра.

В то же время Енин уточнил, что эта смесь попала к Полякову точно не из аптеки. Впрочем, пока ведомство не будет комментировать, как эти вещества могли оказаться в организме нардепа.

Димедрол – это противоаллергический лекарственный препарат, который снимает спазм бронхов и кишечника, расширяет кровеносные сосуды. Иногда его используют как снотворное средство.

Ранее МВД нашло у умершего народного депутата 10 тысяч гривен и 800 долларов наличными. А кроме этого – два катетера с веществом бурого цвета. Что это было – пока не уточняли.

Неизвестно, при каких условиях Поляков употребил метадон

Ранее смерть Антона Полякова прокомментировал Валерий Кур, бывший начальник Управления криминальной разведки украинского МВД. По его мнению, вероятнее всего, политик употреблял метадон самостоятельно. Мол, в противном случае он бы точно должен был почувствовать, как вводят это вещество. Так как оно очень замедляет человека.

Между тем Дмитрий Разумков, который еще недавно занимал пост спикера парламента, совсем другого мнения. Он не верит, что его коллега мог употребить опасное вещество сам. Потому что это, по мнению политика, совсем бы не соответствовало тому поведению, которое обычно проявлял Антон Поляков.

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