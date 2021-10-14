Об этом 13 октября в эфире одного из украинских телеканалов сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он также рассказал о последних часах жизни политика.

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Что известно следствию о последних часах жизни Полякова

Представитель Министерства внутренних дел Евгений Енин рассказал, что известно следствию о последних часах жизни народного депутата Антона Полякова:

Перед тем, как оказаться в такси, в котором его и обнаружили правоохранители, Поляков 3 часа выпивал в ресторане.

А встречался покойный парламентарий с "гражданином Д" ( вероятно, речь о Руслане Джамбулатове ), причем по собственной инициативе.

По нашей информации, покойный позвонил гражданину Д, с которым находился в дружеских отношениях, и предложил встретиться. Они встретились в ресторане, и вместе провели там примерно 3 часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт,

– сказал Енин.

И добавил, что Антон Поляков во время пребывания в заведении визуально выглядел абсолютно здоровым человеком.

После ресторана Поляков и "гражданин Д" ездили 2 часа по Киеву. " Гражданин Д" (показания которого, по словам представителя МВД, помогли "распутать клубок событий того вечера") вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом Поляков пересел в такси.

Обратите внимание: на вопрос о том, как в крови Полякова оказался метадон, пока ответа нет. Енин сказал только, что "не уполномочен разглашать информацию об этом", ее изучает следствие.

Что было при себе у умершего нардепа Полякова

По словам Евгения Енина, среди личных вещей Антона Полякова, в кармане умершего, нашли два катетера с бурым веществом. Что это за вещество – мол, еще выясняют.

У следствия есть также видео с места происшествия – полицейские работали с боди-камерами.

А вот относительно пребывания нардепа в ресторане – есть интересный нюанс: к Полякову с товарищем подсаживался третий человек. Кто это – в МВД не сказали.

Мы не исключаем ни одной из версий, но на сегодня нет оснований говорить о насильственной смерти нардепа Антона Полякова,

– подытожил при этом первый замглавы МВД.

Коротко о смерти народного депутата Антона Полякова