Об этом 13 октября в эфире одного из украинских телеканалов сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он также рассказал о последних часах жизни политика.
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Что известно следствию о последних часах жизни Полякова
Представитель Министерства внутренних дел Евгений Енин рассказал, что известно следствию о последних часах жизни народного депутата Антона Полякова:
- Перед тем, как оказаться в такси, в котором его и обнаружили правоохранители, Поляков 3 часа выпивал в ресторане.
- А встречался покойный парламентарий с "гражданином Д" ( вероятно, речь о Руслане Джамбулатове), причем по собственной инициативе.
По нашей информации, покойный позвонил гражданину Д, с которым находился в дружеских отношениях, и предложил встретиться. Они встретились в ресторане, и вместе провели там примерно 3 часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт,
– сказал Енин.
И добавил, что Антон Поляков во время пребывания в заведении визуально выглядел абсолютно здоровым человеком.
После ресторана Поляков и "гражданин Д" ездили 2 часа по Киеву. "Гражданин Д" (показания которого, по словам представителя МВД, помогли "распутать клубок событий того вечера") вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом Поляков пересел в такси.
Что было при себе у умершего нардепа Полякова
По словам Евгения Енина, среди личных вещей Антона Полякова, в кармане умершего, нашли два катетера с бурым веществом. Что это за вещество – мол, еще выясняют.
- У следствия есть также видео с места происшествия – полицейские работали с боди-камерами.
- А вот относительно пребывания нардепа в ресторане – есть интересный нюанс: к Полякову с товарищем подсаживался третий человек. Кто это – в МВД не сказали.
Мы не исключаем ни одной из версий, но на сегодня нет оснований говорить о насильственной смерти нардепа Антона Полякова,
– подытожил при этом первый замглавы МВД.
Коротко о смерти народного депутата Антона Полякова
- 33-летнего народного депутата из группы "За будущее" (а раньше – со "Слуги народа") Антона Полякова нашли мертвым в Киеве ночью 8 октября.
- Такси, в котором ехал нардеп, остановили правоохранители за нарушение правил дорожного движения. Полякова увидели в машине без сознания. Медики спасти политика не смогли.