Такого же мнения придерживаются и однопартийцы Полякова из фракции "За майбутнє", которые тоже приехали попрощаться с коллегой.
Читайте также В Чернигове прощаются с Антоном Поляковым: фото и видео с церемонии
Разумков и нардепы об обстоятельствах гибели Полякова
То, о чем говорят, не очень похоже на то поведение, которое я видел со стороны Полякова,
– отметил Разумков.
У бывшего главы парламента есть вопрос к тому, что погибший нардеп мог сам выпить метадон.
В то же время депутат Тарас Батенко подчеркнул, что никто ни разу не видел, чтобы Поляков был под влиянием метадона. Парламентарий пока не готов сказать, кому была выгодна смерть Полякова.
Текст сообщения PavlovskyNews:
На прощание с Антоном Поляковым приехали его однопартийцы "За майбутнє" и экс-спикер ВР Дмитрий Разумков. Все они не верят в то, что Поляков сам употребил метадон перед смертью.
Разумков заявил, что это не похоже на Полякова, а нардеп Тарас Батенко сказал журналисту PavlovskyNEWS, что никто ни разу не видел, чтобы Поляков был под воздействием метадона. Нардеп пока не готов сказать, кому была выгодна смерть Полякова.
Смерть Полякова: коротко
- Антон Поляков умер ночью 8 октября. Его нашли патрульные без сознания в авто такси.
- Полиция остановила таксиста и обратила внимание на пассажира на заднем сиденье, который был без признаков жизни.
- Патрульные и медики пытались реанимировать мужчину, однако даже после применения дефибриллятора он умер.
- Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Последние часы жизни нардеп провел с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Политик выпивал, в его крови обнаружили 1 промилле алкоголя.
- Позже в МВД подтвердили информацию, которую ранее сообщила Галина Янченко, о том, что в крови погибшего обнаружили еще и метадон.