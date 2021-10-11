Такої ж думки дотримуються й однопартійці Полякова із фракції "За майбутнє", які теж приїхали попрощатися з колегою.
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Разумков і нардепи про обставини загибелі Полякова
Те, про що говорять, не дуже схоже на ту поведінку, яку я бачив зі сторони Полякова,
– зазначив Разумков.
Колишній глава парламенту має питання до того, що загиблий нардеп міг сам випити метадон.
Водночас депутат Тарас Батенко наголосив, що ніхто жодного разу не бачив, щоб Поляков був під впливом метадону. Парламентар наразі не готовий сказати, кому була вигідна смерть Полякова.
Текст повідомлення PavlovskyNews:
На прощання з Антоном Поляковим приїхали його однопартійці "За майбутнє" і ексспікер ВР Дмитро Разумков. Всі вони не вірять в те, що Поляков сам вжив метадон перед смертю.
Разумков заявив, що це не схоже на Полякова, а нардеп Тарас Батенко сказав журналісту PavlovskyNEWS, що ніхто жодного разу не бачив, щоб Поляков був під впливом метадону. Нардеп поки не готовий сказати, кому була вигідна смерть Полякова.
Смерть Полякова: коротко
- Антон Поляков помер вночі 8 жовтня. Його знайшли патрульні непритомним в авто таксі.
- Поліція зупинила таксиста і звернула увагу на пасажира на задньому сидінні, який був без ознак життя.
- Патрульні та медики намагалися реанімувати чоловіка, однак навіть після застосування дефібрилятора він помер.
- Результати розтину свідчать про те, що смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
- Останні години життя нардеп провів із помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. Політик випивав, у його крові виявили 1 проміле алкоголю.
- Згодом у МВС підтвердили інформацію, яку раніше повідомила Галина Янченко, про те, що у крові загиблого виявили ще й метадон.