Такої ж думки дотримуються й однопартійці Полякова із фракції "За майбутнє", які теж приїхали попрощатися з колегою.

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Разумков і нардепи про обставини загибелі Полякова

Те, про що говорять, не дуже схоже на ту поведінку, яку я бачив зі сторони Полякова,

– зазначив Разумков.

Колишній глава парламенту має питання до того, що загиблий нардеп міг сам випити метадон.

Водночас депутат Тарас Батенко наголосив, що ніхто жодного разу не бачив, щоб Поляков був під впливом метадону. Парламентар наразі не готовий сказати, кому була вигідна смерть Полякова.

Нагадаємо, 11 жовтня у Чернігові проходить церемонія прощання з Антоном Поляковим, яка розпочалася о 10:00 в Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру. Поховають нардепа на кладовищі "Яцево" .

Текст повідомлення PavlovskyNews:

На прощання з Антоном Поляковим приїхали його однопартійці "За майбутнє" і ексспікер ВР Дмитро Разумков. Всі вони не вірять в те, що Поляков сам вжив метадон перед смертю.

Разумков заявив, що це не схоже на Полякова, а нардеп Тарас Батенко сказав журналісту PavlovskyNEWS, що ніхто жодного разу не бачив, щоб Поляков був під впливом метадону. Нардеп поки не готовий сказати, кому була вигідна смерть Полякова.

Смерть Полякова: коротко