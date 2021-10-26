В організмі була ще одна речовина, – МВС розкрила нові деталі про смерть Полякова

В організмі Антона Полякова, який за нез'ясованих обставин помер на початку жовтня, знайшли ще одну речовину. Нею виявився димедрол.

Про це свідчать результати нової експертизи, яку провело Міністерство внутрішніх справ України. Таку заяву зробив заступника очільника відомства Євген Єнін.

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Не просто метадон, а з домішками

Раніше у МВС розповіли, що в організмі померлого Полякова виявили алкоголь та метадон – наркотичний лікарський засіб. Згодом з'ясувалося, що мовиться про суміш кількох речовин.

Можемо сказати, що це метадон з домішкою димедролу, так званий "вуличний метадон". Димедрол посилює дію наркотичної речовини,

– пояснив заступник міністра.

Водночас Єнін уточнив, що ця суміш потрапила до Полякова точно не з аптеки. Втім, наразі відомство не буде коментувати, як такі речовини могли опинитися в організмі нардепа.

Димедрол – це протиалергійний лікарський препарат, який знімає спазм бронхів та кишківника, розширює кровоносні судини. Інколи його використовують як снодійний засіб.

Раніше МВС знайшло у померлого народного депутата 10 тисяч гривень і 800 доларів готівкою. А крім цього – два катетери з речовиною бурого кольору. Що це було – наразі не уточнювали.

Невідомо, за яких умов Поляков вжив метадон

Раніше смерть Антона Полякова прокоментував Валерій Кур, колишній начальник управління кримінальної розвідки українського МВС. На його думку, найімовірніше, що політик вживав метадон самостійно. Мовляв, у протилежному випадку він би точно мав відчути, як вводять цю речовину. Адже та дуже уповільнює людину.

Натомість Дмитро Разумков, який ще донедавна обіймав посаду спікера парламенту, зовсім іншої думки. Він не вірить, що його колега міг вжити небезпечну речовину сам. Адже це, на думку політика, зовсім би не відповідало тій поведінці, яку зазвичай проявляв Антон Поляков.

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