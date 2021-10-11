Про це у програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським на 24 каналі заявив ексначальник управління кримінальної розвідки МВС України Валерій Кур. Він зауважив, що цей наркотик уповільнює, тому людина одразу відчула б, що його вводять.

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Як припустив Кур, у ситуації з Поляковим усе робилося свідомо. Зважаючи на це, ймовірність того, що хтось вводив метадон таємно від нього чи без його дозволу, дуже мала.

Він, скоріш за все, вживав метадон сам. Що таке метадон вже всі знають, але зразу скажу, що деякі експерти висувають припущення, що це хтось таблетку йому дав. Таблетки сьогодні дають тільки як замісну терапію центри, які залишилися з часів Віктора Ющенка,

– розповів він.

Кур заявив, що, можливо, це була певна програма лікування нардепа від сильної героїнової залежності. Такий наркотик видають в таблетках легально.

Однак зараз лікарі дають його під наглядом під язик, щоб людина проковтнула.

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За словами Кура, по-перше, варто перевірити, чи не перебував Поляков у якомусь центрі й чи не проводили йому такі комбінації як замісну терапію, а по-друге, чи не вирішив він самостійно "зіскочити" з сильнішого препарату.

"Щоб йому ввели якимось способом у їжу – важко, це треба вводити ін'єкцію", – заявив ексначальник управління кримінальної розвідки МВС.

Втім, на думку Кура, правоохоронцям варто розглядати версію як насильницької, так і випадкової смерті.

Смерть Полякова: коротко