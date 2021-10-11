Об этом в программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским на 24 канале заявил экс-начальник управления криминальной разведки МВД Украины Валерий Кур. Он заметил, что этот наркотик замедляет, поэтому человек сразу почувствовал бы, что его вводят.

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Как предположил Кур, в ситуации с Поляковым все делалось сознательно. Учитывая это, вероятность того, что кто-то вводил метадон тайно от него или без его разрешения, очень мала.

Он, скорее всего, употреблял метадон сам. Что такое метадон уже все знают, но сразу скажу, что некоторые эксперты выдвигают предположение, что это кто-то таблетку ему дал. Таблетки дают только как заместительную терапию центры, которые остались со времен Виктора Ющенко,

– рассказал он.

Кур заявил, что, возможно, это была определенная программа лечения нардепа от сильной героиновой зависимости. Такой наркотик выдают в таблетках легально.

Однако сейчас врачи дают его под наблюдением под язык, чтобы человек проглотил.

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По словам Кура, во-первых, стоит проверить, не находился ли Поляков в каком-то центре и не проводили ли ему такие комбинации как заместительную терапию, а во-вторых, не решил ли он самостоятельно "соскочить" с более сильного препарата.

"Чтобы ему ввели каким-то способом в пищу – трудно, это надо вводить инъекцию", – заявил экс-начальник управления криминальной разведки МВД.

Впрочем, по мнению Кура, правоохранителям стоит рассматривать версию как насильственной, так и случайной смерти.

Смерть Полякова: коротко