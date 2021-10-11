Відповідну заяву про метадон у крові Полякова в ефірі одного із телеканалів зробив речник Міністерства внутрішніх справ МВС Артем Шевченко.

Раніше Поліція провела слідчі дії в ресторані, де перед смертю вечеряв Поляков

У крові Полякова був метадон

З нових даних єдине, що можна сказати: судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є метадон,

– зазначив Шевченко.

За його словами, наразі невідомо, який саме метадон, коли він потрапив в організм і як це могло вплинути на смерть нардепа. Аби з'ясувати це, призначили "глибокі" дослідження.

Розглядають 2 версії смерті депутата

Речник МВС додав, що слідство розглядає дві версії смерті Полякова.

"Версії дві – або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який, можливо, спричинив смерть, або його отруїли", – пояснив він.

Нагадаємо, прощання з Антоном Поляковим, якого 8 жовтня знайшли мертвим у таксі, пройде 11 жовтня у Чернігові.

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