У закладі нардеп був постійним клієнтом того вечора він був там разом з помічником нардепки Анною Скороход. Зараз поліція намагається відтворити події того вечора.

Цікаво Після смерті Полякова "слуга" Брагар листувався про те, як уберегтись від отруєння

Персоналу на роботі не було

Директор ресторану, в якому провів свій останній вечір Антон Поляков розповів, що той точно замовляв їжу. Однак щодо алкоголю розповісти керівник не зміг. За його словами, про це треба питати тих, хто працював на зміні, однак нікого з них не було на роботі на момент проведення слідчих дій у ресторані.

Поки що слідству відомо, що в ресторані Поляков був з Русланом Джамбулатовим.

Зверніть увагу! Поки що поліція розглядає декілька версій смерті нардепа, серед яких природна смерть або отруєння. Останню можна підтвердити або спростувати тільки результатами токсикологічної експертизи.

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