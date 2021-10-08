В заведении нардеп был постоянным клиентом, в тот вечер он был там вместе с помощником нардепа Анной Скороход. Сейчас полиция пытается воссоздать события того вечера.

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Персонала на работе не было

Директор ресторана, в котором провел свой последний вечер Антон Поляков рассказал, что он точно заказывал еду. Однако в отношении алкоголя рассказать руководитель не смог. По его словам, об этом надо спрашивать тех, кто работал на смене, однако никого из них не было в работе на момент проведения следственных действий в ресторане.

Пока следствию известно, что в ресторане Поляков был с Русланом Джамбулатовым.

Обратите внимание! Пока полиция рассматривает несколько версий смерти нардепа, среди которых естественная смерть или отравление. Последнюю можно подтвердить или опровергнуть только результатами токсикологической экспертизы.

Смерть нардепа Полякова: главное