В заведении нардеп был постоянным клиентом, в тот вечер он был там вместе с помощником нардепа Анной Скороход. Сейчас полиция пытается воссоздать события того вечера.
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Персонала на работе не было
Директор ресторана, в котором провел свой последний вечер Антон Поляков рассказал, что он точно заказывал еду. Однако в отношении алкоголя рассказать руководитель не смог. По его словам, об этом надо спрашивать тех, кто работал на смене, однако никого из них не было в работе на момент проведения следственных действий в ресторане.
Пока следствию известно, что в ресторане Поляков был с Русланом Джамбулатовым.
Смерть нардепа Полякова: главное
- 8 октября нардепа от депутатской группы "За майбутнє" Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе столицы.
- Перед смертью нардепа тошнило, а потом у него начались конвульсии.
- Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "естественная смерть".
- По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Впоследствии полиция выяснила, что нардеп перед трагедией поссорился с сожительницей. Именно поэтому он якобы не хотел ехать домой, а несколько часов катался в такси по улицам Киева.