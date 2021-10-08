Собеседница Брагара заметила, что пить воду следует только из бутылки, которую еще ни разу не открывали. Или даже лучше самому покупать напитки в магазине и ходить с ними.
Заметьте Вечер перед смертью Поляков провел с помощником Анны Скороход, с которой жил
Брагар ответил на это словами "именно".
Кроме того, Татьяна подчеркнула: чай лучше пить в офисе. Набрать воду в чайник, дождаться, пока она закипит, а потом самостоятельно заварить чай.
Нардеп снова согласился. Он заявил, что "это все говорят".
Также женщина подчеркнула, что "яйцо в скорлупе – безопасны".
Переписка Брагара / Телеграм "Через плечо"
Смерть Антона Полякова: главное
- Информация о смерти нардепа Антона Полякова появилась 8 октября. Политика обнаружили мертвым в Днепровском районе Киева.
- Полякова пытались реанимировать, но спасти его, к сожалению, не удалось.
- Правоохранители уже получили предварительное врачебное свидетельство о смерти Полякова. В документе говорится, что причиной смерти народного избранника стала острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.
- В то же время полиция рассматривает несколько версий смерти политика. Начальник Нацполиции Киева Иван Выговский рассказал, что речь идет о "хроническом заболевании Полякова, которое могло привести к смерти, а также – отравлении неизвестным веществом самостоятельно или неизвестным лицом".