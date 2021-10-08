Співрозмовниця Брагара зауважила, що пити воду варто тільки з пляшки, яку ще ні разу не відкривали. Або навіть краще самому купляти напої у магазині і ходити з ними.

Зауважте Вечір перед смертю Поляков провів із помічником Анни Скороход, з якою жив

Брагар відповів на це словами "саме так".

Окрім того, Тетяна наголосила: чай найкраще пити в офісі. Набирати воду у чайник, дочекатися, доки вона закипить, а тоді самостійно заварити чай.

Нардеп знову погодився. Він заявив, що "це всі кажуть".

Також жінка наголосила, що "яйце у шкаралупі – безпечно".

Скандальний Брагар після смерті Полякова боїться, що його отруять
Листування Брагара / телеграм "Через плечо"

Смерть Антона Полякова: головне

  • Інформація про смерть нардепа Антона Полякова з'явилася 8 жовтня. Політика виявили мертвим у Дніпровському районі Києва.
  • Полякова намагалися реанімувати, але врятувати його, на жаль, не вдалося.
  • Правоохоронці вже отримали попереднє лікарське свідоцтво про смерть Полякова. У документі мовиться, що причиною смерті народного обранця стала гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.
  • Водночас поліція розглядає декілька версій смерті політика. Начальник нацполіції Києва Іван Вигівський розповів, що мовиться про "хронічне захворювання Полякова, котре могло призвести до смерті, а також – отруєння невідомою речовиною самостійно або невідомою особою".