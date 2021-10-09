Янченко оприлюднила цю інформацію 9 жовтня. Зауважимо, напередодні у поліції заявляли, що токсикологічну експертизу очікують найближчими днями.
До теми Конфлікт зі "слугами" і зв'язок з Коломойським: що відомо про загиблого Антона Полякова
Смерть Антона Полякова наступила в результаті реакції алкоголю і метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія,
– написала Янченко.
Що відомо про смерть Полякова
- Нардепа від депутатської групи "За майбутнє" 8 жовтня знайшли мертвим у таксі в Дніпровському районі столиці. Перед смертю нардепа нудило, а потім у нього почалися конвульсії.
- За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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