Янченко обнародовала эту информацию 9 октября.

К теме Конфликт со "слугами" и связь с Коломойским: что известно о погибшем Антоне Полякове

Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология,

– написала Янченко.

Что такое метадон?

Это Это наркотическое лекарственное средство , которое запрещено во всех странах мира. Вещество вызывает интоксикацию и зависимость. Поэтому основной угрозой от приема метадона является привыкание и передозировка.

Что известно о смерти Полякова