Повідомлення про метадон і алкоголь опублікувала у своєму фейсбуці "слуга народу" Галина Янченко. Тим часом низка з ЗМІ з посиланням на правоохоронців, пишуть, що результатів немає.

До теми Слідство має з'ясувати, як метадон потрапив в організм Полякова, – "слуга" Янченко

Результати ще не надходили

Правоохоронці поки не мають інформації про те, що в крові загиблого депутата Антона Полякова виявили алкоголь і метадон. Водночас там не відкидають цю версію.

У поліції Києва ЗМІ повідомили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію нардепки Галини Янченко.

До поліції Києва документи про результати експертизи не надходили,

– зазначили в пресслужбі поліції Києва.

Джерела у Міністерстві внутрішніх справ зазначають, що не бачить підстав не довіряти інформації і джерелам, через які Янченко могла б ці відомості отримати.

Тим часом у київській прокуратурі виданню "Українська правда" також зазначили, що "не отримували результатів токсикологічної експертизи". Там також не змогли ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

24 канал намагався отримати коментар щодо результатів токсикологічної експертизи Полякова. Ми додаємо його до цього матеріалу, щойно отримаємо.

Метадон + алкоголь

Увечері 9 жовтня на своєму фейсбуці нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко заявила, що дізналася результати токсикологічної експертизи крові Антона Полякова. За її словами, нардеп помер через реакцію метадону та алкоголю.

Смерть Антона Полякова наступила в результаті реакції алкоголю і метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія,

– написала Янченко.

Згодом нардепка наголосила, що важливо, аби слідство встановило, яким чином метадон потрапив в організм Антона Полякова, а також інші деталі.

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