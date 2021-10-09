Сообщение о метадоне и алкоголе опубликовала в своем фейсбуке "слуга народа" Галина Янченко. Между тем ряд из СМИ со ссылкой на правоохранителей, пишут, что результатов нет.

К теме Следствие должно выяснить, как метадон попал в организм Полякова, – "слуга" Янченко

Результаты еще не поступали

Правоохранители пока не располагают информацией о том, что в крови погибшего депутата Антона Полякова обнаружили алкоголь и метадон. В то же время там не отвергают эту версию.

В полиции Киева СМИ сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию нардепу Галины Янченко.

В полицию Киева документы о результатах экспертизы не поступали,

– отметили в пресс-службе полиции Киева.

Источники в Министерстве внутренних дел отмечают, что не видят оснований не доверять информации и источникам, через которые Янченко могла бы эти сведения получить.

Между тем в киевской прокуратуре изданию "Украинская правда" также отметили, что "не получали результатов токсикологической экспертизы". Там также не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

24 канал пытался получить комментарий относительно результатов токсикологической экспертизы Полякова. Мы добавим его к этому материалу, как только получим.

Метадон + алкоголь

Вечером 9 октября на своем фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что узнала результаты токсикологической экспертизы крови Антона Полякова. По ее словам, нардеп умер из-за реакции метадона и алкоголя.

Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология,

– написала Янченко.

Впоследствии нардеп подчеркнула, что важно, чтобы следствие установило, каким образом метадон попал в организм Антона Полякова, а также другие детали.

Смерть Антона Полякова: главное