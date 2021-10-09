Сообщение о метадоне и алкоголе опубликовала в своем фейсбуке "слуга народа" Галина Янченко. Между тем ряд из СМИ со ссылкой на правоохранителей, пишут, что результатов нет.
К теме Следствие должно выяснить, как метадон попал в организм Полякова, – "слуга" Янченко
Результаты еще не поступали
Правоохранители пока не располагают информацией о том, что в крови погибшего депутата Антона Полякова обнаружили алкоголь и метадон. В то же время там не отвергают эту версию.
В полиции Киева СМИ сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию нардепу Галины Янченко.
В полицию Киева документы о результатах экспертизы не поступали,
– отметили в пресс-службе полиции Киева.
Источники в Министерстве внутренних дел отмечают, что не видят оснований не доверять информации и источникам, через которые Янченко могла бы эти сведения получить.
Между тем в киевской прокуратуре изданию "Украинская правда" также отметили, что "не получали результатов токсикологической экспертизы". Там также не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Метадон + алкоголь
Вечером 9 октября на своем фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что узнала результаты токсикологической экспертизы крови Антона Полякова. По ее словам, нардеп умер из-за реакции метадона и алкоголя.
Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология,
– написала Янченко.
Впоследствии нардеп подчеркнула, что важно, чтобы следствие установило, каким образом метадон попал в организм Антона Полякова, а также другие детали.
Смерть Антона Полякова: главное
- Народный депутат Антон Поляков скончался ночью 8 октября. Его нашли патрульные без сознания в авто такси.
- Полиция остановила таксиста и обратила внимание на пассажира на заднем сиденье. Он был без признаков жизни.
- Патрульные и медики пытались реанимировать мужчину, однако тщетно – даже после применения дефибриллятора он умер.
- Вскрытие показало, что смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.