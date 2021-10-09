Це перша інформація за результатами токсикології, яку нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко отримала зі своїх джерел. Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів.
Важливо У крові Полякова виявили метадон та алкоголь, – Янченко про результат токсикології
Слідство має встановити, як наркотик потрапив в кров
Янченко наголосила, важливо, щоб слідство тривало і встановило, яким чином метадон потрапив в організм Антона Полякова, а також інші деталі, що пов'язані з цим.
Дуже страшна новина, можу тільки висловити співчуття рідним. Колеги і друзі до сих пір не відійшли від цієї новини. Всі парламентарі очікують, що слідство буде швидким і об'єктивним, – підсумувала нардепка.
Що відомо про смерть Полякова
- Нардепа від групи "За майбутнє" 8 жовтня знайшли мертвим у таксі в Дніпровському районі Києва. Перед смертю Полякова нудило, а потім у нього почалися конвульсії.
- Розтин показав, що смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
- Останні години життя нардеп провів із помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. Політик випивав. У його крові виявили близько 1 проміле.
- У поліції зазначали, що нардеп перед трагедією посварився зі співмешканкою, тому не хотів їхати додому.