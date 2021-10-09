Это первая информация по результатам токсикологии, которую нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко получила из своих источников. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов.
Важно В крови Полякова обнаружили метадон и алкоголь, – Янченко о результате токсикологии
Следствие должно установить, как наркотик попал в кровь
Янченко отметила, важно, чтобы следствие продолжалось и установило, каким образом метадон попал в организм Антона Полякова, а также другие детали, связанные с этим.
Очень страшная новость, могу только выразить соболезнования родным. Коллеги и друзья до сих пор не отошли от этой новости. Все парламентарии ожидают, что следствие будет быстрым и объективным,
– подытожила нардеп.
Что известно о смерти Полякова
- Нардепа от группы "За майбутне" 8 октября нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева. Перед смертью Полякова тошнило, а потом у него начались конвульсии.
- Вскрытие показало, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Последние часы жизни нардеп провел с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Политик выпивал. В его крови обнаружили около 1 промилле.
- В полиции отметили, что нардеп перед трагедией поссорился с сожительницей, поэтому не хотел ехать домой.