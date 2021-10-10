З парламентарем Антоном Поляковим прощатимуться у його рідному місті, в якому він народився та здобув освіту.
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Відомі дата та місце прощання з нардепом
Представники нардепа повідомили у мережі, що прощання з Антоном Поляковим відбудеться у понеділок, 11 жовтня. Церемонія розпочнеться о 10:00 у Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру, 15.
Смерть Антона Полякова: що відомо
- Народний депутат Антон Поляков помер вночі 8 жовтня. Його знайшли патрульні непритомним в авто таксі.
- Поліція спинила таксиста і звернула увагу на пасажира на задньому сидінні. Той був без ознак життя.
- Правоохоронці та медики намагалися реанімувати чоловіка, однак навіть після застосування дефібрилятора він помер.
- За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
- Останні години життя нардеп провів із помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. Політик випивав, у його крові виявили 1 проміле алкоголю.
- За інформацією поліції, Поляков перед трагедією посварився зі співмешканкою, тому не хотів їхати додому.
- Начальник поліції Києва Іван Вигівський підтвердив, що Анна Скороход і Антон Поляков жили разом. Однак нещодавно посварились.