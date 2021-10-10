З парламентарем Антоном Поляковим прощатимуться у його рідному місті, в якому він народився та здобув освіту.

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Відомі дата та місце прощання з нардепом

Представники нардепа повідомили у мережі, що прощання з Антоном Поляковим відбудеться у понеділок, 11 жовтня. Церемонія розпочнеться о 10:00 у Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру, 15.

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