Парламентария Антона Полякова будут проводить в последний путь в его родном городе, в котором он родился и получил образование.

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Известны дата и место прощания с нардепом

Представители нардепа сообщили в сети, что прощание с Антоном Поляковым состоится в понедельник, 11 октября. Церемония начнется в 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре на проспекте Мира, 15.

Смерть Антона Полякова: что известно

  • Народный депутат Антон Поляков умер ночью 8 октября. Его нашли патрульные без сознания в авто такси.
  • Полиция остановила таксиста и обратила внимание на пассажира на заднем сиденье. Тот был без признаков жизни.
  • Правоохранители и медики пытались реанимировать мужчину, однако даже после применения дефибриллятора он умер.
  • По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
  • Последние часы жизни нардеп провел с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Политик выпивал, в его крови обнаружили 1 промилле алкоголя
  • По информации полиции, Поляков перед трагедией поссорился с сожительницей, поэтому не хотел ехать домой.
  • Начальник полиции Киева Иван Выговский подтвердил, что Анна Скороход и Антон Поляков жили вместе. Однако недавно поссорились.