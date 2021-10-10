Парламентария Антона Полякова будут проводить в последний путь в его родном городе, в котором он родился и получил образование.

Читайте также Алкоголь и метадон в крови Полякова: что говорят в полиции

Известны дата и место прощания с нардепом

Представители нардепа сообщили в сети, что прощание с Антоном Поляковым состоится в понедельник, 11 октября. Церемония начнется в 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре на проспекте Мира, 15.

Смерть Антона Полякова: что известно