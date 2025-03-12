Загальні втрати ворога вже сягають 889 050 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Пекло для окупантів: ЗСУ знищили ворожу артилерію та склади з боєприпасами

Втрати Росії у війні

Станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – 889 050 (+1430),

танків – 10 306 (+3),

бойових броньованих машин – 21 430 (+7),

артилерійських систем – 24 390 (+44),

РСЗВ – 1 314 (+1),

засобів ППО – 1 103 (+1),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28 912 (+111),

крилатих ракет – 3 121 (+0),

кораблів та катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 40 274 (+69),

спеціальної техніки – 3 777 (+2).



Втрати росіян станом на 12 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, днями бійці ЗСУ за допомогою артилерії ліквідували значну частину російських окупантів, які намагалися проникнути в тил операції ЗСУ в Курській області через газопровід.