Загальні втрати ворога вже сягають 889 050 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – 889 050 (+1430),
- танків – 10 306 (+3),
- бойових броньованих машин – 21 430 (+7),
- артилерійських систем – 24 390 (+44),
- РСЗВ – 1 314 (+1),
- засобів ППО – 1 103 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28 912 (+111),
- крилатих ракет – 3 121 (+0),
- кораблів та катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 274 (+69),
- спеціальної техніки – 3 777 (+2).
Втрати росіян станом на 12 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, днями бійці ЗСУ за допомогою артилерії ліквідували значну частину російських окупантів, які намагалися проникнути в тил операції ЗСУ в Курській області через газопровід.