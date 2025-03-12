Загальні втрати ворога вже сягають 889 050 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Пекло для окупантів: ЗСУ знищили ворожу артилерію та склади з боєприпасами

Втрати Росії у війні

Станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – 889 050 (+1430),
  • танків – 10 306 (+3),
  • бойових броньованих машин – 21 430 (+7),
  • артилерійських систем – 24 390 (+44),
  • РСЗВ – 1 314 (+1),
  • засобів ППО – 1 103 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28 912 (+111),
  • крилатих ракет – 3 121 (+0),
  • кораблів та катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 274 (+69),
  • спеціальної техніки – 3 777 (+2).

Втрати ворога 12 березня 2025
Втрати росіян станом на 12 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, днями бійці ЗСУ за допомогою артилерії ліквідували значну частину російських окупантів, які намагалися проникнути в тил операції ЗСУ в Курській області через газопровід.