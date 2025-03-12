Общие потери врага уже достигают 889 050 человек личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

По состоянию на сегодня с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – 889 050 (+1430),

танков – 10 306 (+3),

боевых бронированных машин – 21 430 (+7),

артиллерийских систем – 24 390 (+44),

РСЗО – 1 314 (+1),

средств ПВО – 1 103 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 28 912 (+111),

крылатых ракет – 3 121 (+0),

кораблей и катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 40 274 (+69),

специальной техники – 3 777 (+2).



Потери россиян по состоянию на 12 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, на днях бойцы ВСУ с помощью артиллерии ликвидировали значительную часть российских окупантов, которые пытались проникнуть в тыл операции ВСУ в Курской области через газопровод.