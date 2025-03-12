Общие потери врага уже достигают 889 050 человек личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

К теме Ад для оккупантов: ВСУ уничтожили вражескую артиллерию и склады с боеприпасами

Потери России в войне

По состоянию на сегодня с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – 889 050 (+1430),
  • танков – 10 306 (+3),
  • боевых бронированных машин – 21 430 (+7),
  • артиллерийских систем – 24 390 (+44),
  • РСЗО – 1 314 (+1),
  • средств ПВО – 1 103 (+1),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 28 912 (+111),
  • крылатых ракет – 3 121 (+0),
  • кораблей и катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40 274 (+69),
  • специальной техники – 3 777 (+2).

Потери врага 12 марта 2025 года
Потери россиян по состоянию на 12 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, на днях бойцы ВСУ с помощью артиллерии ликвидировали значительную часть российских окупантов, которые пытались проникнуть в тыл операции ВСУ в Курской области через газопровод.