Общие потери врага уже достигают 889 050 человек личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
По состоянию на сегодня с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – 889 050 (+1430),
- танков – 10 306 (+3),
- боевых бронированных машин – 21 430 (+7),
- артиллерийских систем – 24 390 (+44),
- РСЗО – 1 314 (+1),
- средств ПВО – 1 103 (+1),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 28 912 (+111),
- крылатых ракет – 3 121 (+0),
- кораблей и катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 274 (+69),
- специальной техники – 3 777 (+2).
Потери россиян по состоянию на 12 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, на днях бойцы ВСУ с помощью артиллерии ликвидировали значительную часть российских окупантов, которые пытались проникнуть в тыл операции ВСУ в Курской области через газопровод.