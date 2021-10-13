В інтернет злили кадри того, як знепритомнілого нардепа намагаються врятувати патрульні і швидка. Спершу йому зробили непрямий масаж серця, а згодом – застосували дефібрилятор.

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Останні моменти життя Антона Полякова

Починається відео із кадрів прихованої камери ресторану. За столиком, з-за якого встав Антон Поляков, сиділи ще двоє чоловіків. Щоправда, на відео не видно їхніх облич.

У цьому закладі, як розповідав раніше начальник поліції Києва Іван Вигівський, Антон Поляков сидів із помічником нардепки Анни Скороход Русланом Джамбулатовим.

Зверніть увагу! Нещодавно таксист, в авто якого знайшли Полякова, змінив свої свідчення. Він розповів, що насправді не підбирав нардепа із зупинки, як стверджував раніше. Виявилося, що його підсадили з іншого авто.

Наступна частина відео складається з кадрів із боді-камер поліцейських. Видно, як вони витягли чоловіка на асфальт та намагаються врятувати йому життя. Згодом приїжджає швидка допомога, яка намагається реанімувати Полякова дефібрилятором.

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