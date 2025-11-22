Экс-офицер ВВС объяснил, когда Европа сможет закрыть небо над Украиной
- Европа не может включить Украину в свой воздушный щит, поскольку Россия может расценить это как вступление в войну.
- Передача устаревшего вооружения, как F-16 и ПВО систем, не решает проблему, из-за ограниченного количества ракет и несовместимости с новейшими технологиями.
Украина не может быть включена в "небесный щит" Европы, поскольку любое расширение защиты воздушного пространства Россия будет трактовать как прямое втягивание других стран в боевые действия.
Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что несмотря на передачу вооружения, Европа поставляет системы, которые не соответствуют потребностям.
Почему европейское оружие не обеспечит перелома на фронте?
После того как европейские государства будут готовы встретиться на линии боевого соприкосновения с Россией, тогда они объединятся с Украиной.
Недавно я вернулся из Польши, где отмечал, что эта война гибридная. Им срывают железнодорожные рельсы, к ним залетают дроны – какие еще нужны доказательства? Вопрос не в конкуренции производителей ОПК, а в необходимости объединить усилия и создать единую стратегию развития, которая поможет сдерживать врага,
– сказал Храпчинский.
Например, полученные F-16 имеют устаревшие радары, которые не позволяют использовать дальнобойные ракеты AIM-120D с дальностью более 185 километров – а именно они могли бы отогнать российскую авиацию и обеспечить паритет в воздушном пространстве на линии боевого соприкосновения.
Обещанные самолеты Saab дальнего радиолокационного обнаружения существенно усилят возможности, однако возникает проблема взаимодействия с наземными системами ПВО и F-16 из-за ограниченного доступа к протоколу Link 16. Украина получает лишь часть протокола, что делает невозможным полноценное использование систем.
Франция передала Украине устаревшие системы ПВО, к которым уже нет ракет – у самой Франции ограниченное количество, а новые не производятся. Mirage также снят с производства.
"Европа передает вооружение, которое может, но не то что реально решит проблему. Эффективные Storm Shadow выпущено всего три тысячи в мире – мизер по сравнению с количеством ракет, которые Россия запускает по Украине. Реально помочь могут ATACMS, применение которых недавно стало главной новостью", – объяснил Храпчинский.
Что известно о российских диверсиях в Европе?
- В Польше была повреждена железнодорожная инфраструктура, что имеет ключевое значение для доставки военной помощи Украине. Следствие подозревает в причастности граждан Украины, которых связывают с российскими спецслужбами.
- В Польше признали, что угроза от российских дронов в сентябре была значительно серьезнее, чем ранее оценивали. Генерал-лейтенант Мацей Клиш сообщил, что беспилотники нарушили воздушное пространство страны 10 сентября.
- Президент Сербии Александар Вучич допустил возможность войны с Россией, однако дипломат Владимир Огрызко выразил сомнение в этом, учитывая нынешнюю ситуацию. В Европе началась гонка вооружений.