Ексофіцер ПС пояснив, коли Європа зможе закрити небо над Україною

Україна не може бути включена до "небесного щита" Європи, оскільки будь-яке розширення захисту повітряного простору Росія трактуватиме як пряме втягнення інших країн у бойові дії.

Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, що попри передачу озброєння, Європа постачає системи, які не відповідають потребам.

Дивіться також: Перехоплюють балістику, – авіаексперт сказав, як нові SAMP/T змінять українську ППО

Чому європейська зброя не забезпечить перелому на фронті?

Після того, як європейські держави будуть готові зустрітися на лінії бойового зіткнення з Росією, тоді вони об'єднаються з Україною.

Нещодавно я повернувся з Польщі, де наголошував, що ця війна гібридна. Їм зривають залізничні рейки, до них залітають дрони – які ще потрібні докази? Питання не в конкуренції виробників ОПК, а в необхідності об'єднати зусилля та створити єдину стратегію розвитку, яка допоможе стримувати ворога,

– сказав Храпчинський.

Наприклад, отримані F-16 мають застарілі радари, які не дозволяють використовувати далекобійні ракети AIM-120D з дальністю понад 185 кілометрів – а саме вони могли б відігнати російську авіацію та забезпечити паритет у повітряному просторі на лінії бойового зіткнення.

Обіцяні літаки Saab дальнього радіолокаційного виявлення суттєво посилять можливості, проте виникає проблема взаємодії з наземними системами ППО та F-16 через обмежений доступ до протоколу Link 16. Україна отримує лише частину протоколу, що унеможливлює повноцінне використання систем.

Франція передала Україні застарілі системи ППО, до яких вже немає ракет – у самої Франції обмежена кількість, а нові не виробляються. Mirage також знятий з виробництва.

"Європа передає озброєння, яке може, але не те, що реально розв'яже проблему. Ефективні Storm Shadow випущено всього три тисячі у світі – мізер порівняно з кількістю ракет, які Росія запускає по Україні. Реально допомогти можуть ATACMS, застосування яких нещодавно стало головною новиною", – пояснив Храпчинський.

Що відомо про російські диверсії в Європі?