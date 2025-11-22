Ексофіцер ПС пояснив, коли Європа зможе закрити небо над Україною
- Європа не може включити Україну до свого повітряного щита, оскільки Росія може розцінити це як вступ у війну.
- Передача застарілого озброєння, як F-16 та ППО систем, не вирішує проблему, через обмежену кількість ракет та несумісність з новітніми технологіями.
Україна не може бути включена до "небесного щита" Європи, оскільки будь-яке розширення захисту повітряного простору Росія трактуватиме як пряме втягнення інших країн у бойові дії.
Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, що попри передачу озброєння, Європа постачає системи, які не відповідають потребам.
Дивіться також: Перехоплюють балістику, – авіаексперт сказав, як нові SAMP/T змінять українську ППО
Чому європейська зброя не забезпечить перелому на фронті?
Після того, як європейські держави будуть готові зустрітися на лінії бойового зіткнення з Росією, тоді вони об'єднаються з Україною.
Нещодавно я повернувся з Польщі, де наголошував, що ця війна гібридна. Їм зривають залізничні рейки, до них залітають дрони – які ще потрібні докази? Питання не в конкуренції виробників ОПК, а в необхідності об'єднати зусилля та створити єдину стратегію розвитку, яка допоможе стримувати ворога,
– сказав Храпчинський.
Наприклад, отримані F-16 мають застарілі радари, які не дозволяють використовувати далекобійні ракети AIM-120D з дальністю понад 185 кілометрів – а саме вони могли б відігнати російську авіацію та забезпечити паритет у повітряному просторі на лінії бойового зіткнення.
Обіцяні літаки Saab дальнього радіолокаційного виявлення суттєво посилять можливості, проте виникає проблема взаємодії з наземними системами ППО та F-16 через обмежений доступ до протоколу Link 16. Україна отримує лише частину протоколу, що унеможливлює повноцінне використання систем.
Франція передала Україні застарілі системи ППО, до яких вже немає ракет – у самої Франції обмежена кількість, а нові не виробляються. Mirage також знятий з виробництва.
"Європа передає озброєння, яке може, але не те, що реально розв'яже проблему. Ефективні Storm Shadow випущено всього три тисячі у світі – мізер порівняно з кількістю ракет, які Росія запускає по Україні. Реально допомогти можуть ATACMS, застосування яких нещодавно стало головною новиною", – пояснив Храпчинський.
Що відомо про російські диверсії в Європі?
- У Польщі було пошкоджено залізничну інфраструктуру, що має ключове значення для доставки військової допомоги Україні. Слідство підозрює у причетності громадян України, яких пов’язують із російськими спецслужбами.
- У Польщі визнали, що загроза від російських дронів у вересні була значно серйознішою, ніж раніше оцінювали. Генерал-лейтенант Мацей Кліш повідомив, що безпілотники порушили повітряний простір країни 10 вересня.
- Президент Сербії Александар Вучич допустив можливість війни з Росією, проте дипломат Володимир Огризко висловив сумнів у цьому, зважаючи на нинішню ситуацію. У Європі розпочалася гонка озброєнь.