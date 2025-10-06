1 октября в США ввели "шатдаун". Владимир Зеленский ответил, повлияет ли это на поставки Украине американского оружия.

6 октября Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с премьером Нидерландов. Журналисты поинтересовались, как перерыв в работе американского правительства может сказаться на поставках оружия Украине, передает 24 Канал.

Помешает ли "шатдаун" военным поставкам Украине?

Президент подчеркнул, что несмотря на "шатдаун", американское оружие продолжает поступать в Украину. США не заблокировали поставки, и это важно.

Сейчас главная проблема по поставкам вооружения Киеву – это деньги.

Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть есть плюсы, видите, есть и минусы. Как только что-то мы там дипломатически разблокировали, то появляются другие дефицитные вещи. Поэтому я рассчитываю на замороженные активы,

– заявил глава государства.

Президент объяснил, что сейчас через программу PURL союзники Украины покупают для нее дефицитное оружие, которое только есть в США. Прежде всего, речь идет о системах воздушной защиты такие, как Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk. Украина продолжает получать эти системы, однако скорость поставки зависит прежде всего от финансирования.

Зеленский перечислил страны, которые делают наибольшие взносы в PURL. Это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания и Норвегия. Отдельно он упомянул за поддержку балтийских государств, которые хоть и имеют меньшие бюджеты, однако остаются на стороне Украины.

Справка: "Шатдаун" – это когда государственные учреждения временно прекращают работу, потому что Конгресс не принял бюджет или не продолжил финансирование. 1 октября впервые за 7 лет американское правительство приостановило свою работу из-за несогласования финансирования.

