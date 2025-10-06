1 жовтня у США запровадили "шатдаун". Володимир Зеленський відповів, чи вплине це на постачання Україні американської зброї.

6 жовтня Володимир Зеленський провів спільну пресконференцію з прем'єром Нідерландів. Журналісти поцікавилися, як перерва у роботі американського уряду може позначитися на постачанні зброї Україні, передає 24 Канал.

Чи "шатдаун" завадить військовим поставкам Україні?

Президент наголосив, що попри "шатдаун", американська зброя продовжує надходити в Україну. США не заблокували поставки, і це важливо.

Наразі головна проблема із постачання озброєння Києву – це гроші.

Американці розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. І питання виключно в грошах. Тобто є плюси, бачите, є і мінуси. Як тільки щось ми там дипломатично розблокували, то з'являються інші дефіцитні речі. Тому я розраховую на заморожені активи,

– заявив глава держави.

Президент пояснив, що зараз через програму PURL союзники України купують для неї дефіцитну зброю, яка тільки є у США. Передусім, йдеться про системи повітряного захисту такі, як Patriot, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Україна продовжує отримувати ці системи, однак швидкість постачання залежить насамперед від фінансування.

Зеленський перерахував країни, які роблять найбільші внески до PURL. Це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія та Норвегія. Окремо він згадав за підтримку балтійських держав, які хоч і мають менші бюджети, проте залишаються на боці України.

Довідка: "Шатдаун" – це коли державні установи тимчасово припиняють роботу, бо Конгрес не ухвалив бюджет або не продовжив фінансування. 1 жовтня вперше за 7 років американський уряд призупинив свою роботу через непогодження фінансування.

