Під час спільної пресконференції з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом глава держави відреагував на черговий злочин окупантів, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про атаку росіян на пологовий будинок?

Президент підкреслив, що удар по Перитинальному центру в Сумах – один із багатьох, які Росія щодня завдає по наших містах, по наших селах.

"На щастя, люди були в укритті: персонал, 35 жінок та 11 діточок", – додав політик.

Нідерландський прем'єр теж прокоментував російську атаку. Він наголосив, що напад на лікарню – це злочинна агресія, за яку Росія має відповісти. Скооф закликав далі тиснути на Москву та робити усе, щоб Україна могла захищатися від нападів з повітря та землі.

Нагадаємо, що ворог прицільно вдарив по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум. Спалахнув дах Перинатального центру. На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття.

Які наслідки останніх російських атак на Україну?