Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

У понеділок, 6 жовтня, Чернігів опинився під атакою росіян. За даними Повітряних сил ЗСУ на місто летіли ворожі БпЛА.

БпЛА з півночі на Чернігів… З півночі та півдня,

– написали в ПС.

Вибух в місті пролунав близько 13:49. Ще один місцеві чули о 14:05.

Про наслідки атаки чи роботу ППО наразі деталей немає. У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття.

