Резкая смена риторики Дональда Трампа и его окружения вызвала вопросы, насколько это повлияет на поддержку Украины. В Вашингтоне все чаще звучат сигналы о готовности пересмотреть политику в отношении войны, но ключевой вопрос остался за поставками вооружений.

Политолог и майор Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук в эфире 24 Канала сказал, что решающим на фронте является не дипломатия, а количество и качество оружия. Он отметил, что Украине нужно настаивать на поставках дальнобойных средств и систем противовоздушной обороны.

Оружие как главный аргумент

Андрей Ткачук объяснил, что новая риторика США частично стала результатом дипломатической работы Украины и устойчивости ее Вооруженных Сил. В Вашингтоне перестали верить кремлевским обещаниям о быстрых победах и осознали, что эти прогнозы были неправдой. Он напомнил, что разговоры Кремля о захвате Донбасса, буферных зон или Сум не оправдались.

Оружие очень сильно решает,

– подчеркнул он.

По его словам, именно поставки вооружений определяет ход боев на Купянском, Лиманском, Добропольском и других направлениях. Ткачук подчеркнул, что без поддержки партнеров россияне продвинулись бы значительно больше, поэтому Украине нужно постоянно требовать новые пакеты помощи.

Что дают дальнобойные удары?

Ткачук заметил, что дискуссия о дальнобойном оружии часто смешивает тактический и стратегический эффекты систем. Он сделал оговорку, что отдельные платформы выполняют прежде всего информационно-психологическую функцию.

Ракеты "Tomahawk" – это скорее информационно-психологическое воздействие на врага, чем существенное изменение,

– объяснил он.

В то же время он подчеркнул, что регулярные удары имели реальный эффект. По его словам, еженедельно по пять – шесть эффективных попаданий по инфраструктуре, которая обеспечивает российскую армию, создавали серьезные проблемы для экономики России. Ткачук отметил, что Украине нужна более широкая поддержка дальнобойными средствами.

Новые возможности ПВО

Ткачук отметил, что одновременно с приобретением дальнобойных возможностей Украина должна была бы усиливать противовоздушную оборону. Он отметил положительный эффект имеющихся систем и потребность в дополнительных установках накануне зимы.

Если еще два "Patriot" мы получим, то они очень сильно помогут накануне зимы, потому что враг будет бить по инфраструктуре,

– сказал он.

Он пояснил, что эти системы позволят лучше защищать критические объекты и тыловые города, такие как Краматорск и Славянск. Ткачук подытожил, что Украине нужны мобильные огневые группы, операторы дронов и обучение, чтобы обеспечить устойчивость обороны в зимний период.

