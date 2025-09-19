Российские войска провалили свою весенне-летнюю кампанию. Несмотря на это, политическое руководство России не отступает от своих планов и ставит армии новые невыполнимые задачи.

Об этом в эфире 24 Канала заявил представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский. К слову, 18 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины осуществляют контрнаступательные операции на Донецком направлении, в частности в районах Покровска и Доброполья.

Какие планы россиян на осенне-зимнюю кампанию?

Противник не хочет отпустить ситуацию и пытается сдерживать Силы обороны. Поэтому сейчас в районе Покровска и Доброполья идут очень напряженные бои.

Россияне получили задание выйти на границы Донецкой области за осень-зиму. Но конечно, что это не удастся,

– сказал представитель ОСУВ "Днепр".

По его словам, сейчас на первом месте у врага взятие Покровска, Мирнограда и Доброполья. Оккупантам очень трудно сдерживать украинские силы на этом отрезке фронта, поэтому враг затягивает на Добропольский выступ новые резервы, бросая их в бой.

Кстати, на Добропольском выступе воюет 51-я общевойсковая армия России. – бывший первый армейский корпус народной милиции ДНР. Так называемое "освобождение" ими Покровска и Мирнограда должно было стать таким символическим жестом, мол, днровцы освобождают так называемую ДНР.

