Россияне получили задачу полностью захватить Донецкую область за осень-зиму, – ОСУВ "Днепр"
- Российские войска получили задачу захватить Донецкую область за осень-зиму.
- На Добропольском выступе воюет 51-я общевойсковая армия России,, которая сталкивалась с трудностями в сдерживании украинских сил.
Российские войска провалили свою весенне-летнюю кампанию. Несмотря на это, политическое руководство России не отступает от своих планов и ставит армии новые невыполнимые задачи.
Об этом в эфире 24 Канала заявил представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский. К слову, 18 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины осуществляют контрнаступательные операции на Донецком направлении, в частности в районах Покровска и Доброполья.
Какие планы россиян на осенне-зимнюю кампанию?
Противник не хочет отпустить ситуацию и пытается сдерживать Силы обороны. Поэтому сейчас в районе Покровска и Доброполья идут очень напряженные бои.
Россияне получили задание выйти на границы Донецкой области за осень-зиму. Но конечно, что это не удастся,
– сказал представитель ОСУВ "Днепр".
По его словам, сейчас на первом месте у врага взятие Покровска, Мирнограда и Доброполья. Оккупантам очень трудно сдерживать украинские силы на этом отрезке фронта, поэтому враг затягивает на Добропольский выступ новые резервы, бросая их в бой.
Кстати, на Добропольском выступе воюет 51-я общевойсковая армия России. – бывший первый армейский корпус народной милиции ДНР. Так называемое "освобождение" ими Покровска и Мирнограда должно было стать таким символическим жестом, мол, днровцы освобождают так называемую ДНР.
Какая ситуация на Покровском направлении?
- Начальник Управления штурмовых подразделений полковник Валентин Манько рассказал, что в районе Покровска украинские силы создали три котла для российских оккупантов. По его словам, операция по блокированию и окружению врага продолжается уже несколько недель и близится к завершению.
- На Покровском направлении российские войска пытаются собрать численное преимущество, чтобы заставить украинских защитников оставить позиции. Для этого враг перебрасывает подразделения с других участков фронта.
- За минувшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмов и наступлений агрессора в районах 20 населенных пунктов.