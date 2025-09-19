Росіяни отримали завдання повністю захопити Донецьку область за осінь-зиму, – ОСУВ "Дніпро"
- Російські війська отримали завдання захопити Донецьку область за осінь-зиму.
- На Добропільському виступі воює 51-а загальновійськова армія Росії, яка поставала перед труднощами в стримуванні українських сил.
Російські війська провалили свою весняно-літню кампанію. Попри це, політичне керівництво Росії не відступає від своїх планів й ставить армії нові нездійсненні завдання.
Про це в етері 24 Каналу заявив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський. До слова, 18 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України здійснюють контрнаступальні операції на Донецькому напрямку, зокрема в районах Покровська та Добропілля.
Актуально Росіяни в пастці: військові та експерти проаналізували контрнаступ на Донеччині
Які плани росіян на осінньо-зимову кампанію?
Противник не хоче відпустити ситуацію й намагається стримувати Сили оборони. Тому зараз у районі Покровська та Добропілля точаться дуже напружені бої.
Росіяни отримали завдання вийти на кордони Донецької області за осінь-зиму. Але звісно, що це не вдасться,
– сказав речник ОСУВ "Дніпро".
За його словами, зараз на першому місці у ворога взяття Покровська, Мирнограда та Добропілля. Окупантам дуже важко стримувати українські сили на цьому відтинку фронту, тож ворог затягує на Добропільський виступ нові резерви, кидаючи їх в бій.
До речі, на Добропільському виступі воює 51-а загальновійськова армія Росії. – колишній перший армійський корпус народної міліції ДНР. Так зване "звільнення" ними Покровська та Мирнограда мало стати таким символічним жестом, мовляв, днрівці звільняють так звану ДНР.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Начальник Управління штурмових підрозділів полковник Валентин Манько розповів, що у районі Покровська українські сили створили три котли для російських окупантів. За його словами, операція з блокування та оточення ворога триває вже кілька тижнів і наближається до завершення.
На Покровському напрямку російські війська намагаються зібрати чисельну перевагу, аби змусити українських оборонців залишити позиції. Для цього ворог перекидає підрозділи з інших ділянок фронту.
За минулу добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмів та наступів агресора у районах 20 населених пунктів.