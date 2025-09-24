Остановить Путина дешевле теперь, чем пытаться защищать каждый порт, – Зеленский

Владимир Зеленский призвал мир действовать вместе, чтобы остановить агрессора. Иначе Путин будет расширять географию войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН.

Президент Украины отметил, что остановить Путина дешевле теперь, чем пытаться защищать каждый порт и каждый корабль от террористов и морских дронов.

Мы должны иначе действовать вместе, чтобы остановить агрессора. Тогда мы будем иметь шанс, что эти гонки вооружений не принесут всем нам катастрофы. Если надо оружие, если надо давить на Россию – надо это делать, и делать надо теперь, иначе Путин будет вести войну и дальше, расширяя ее, – отметил он.