Зупинити Путіна дешевше тепер, ніж намагатися захищати кожен порт, – Зеленський

Володимир Зеленський закликав світ діяти разом, аби зупинити агресора. Інакше Путін розширюватиме географію війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського на полях Генасамблеї ООН.

Як найвигідніше захистити Європу від Росії?

Президент України зауважив, що зупинити Путіна зараз дешевше, ніж намагатися захищати кожен порт і кожен корабель від терористів і морських дронів.

Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. Тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть всім нам катастрофи. Якщо треба зброя, якщо треба тиснути на Росію – треба це робити, і робити треба тепер, інакше Путін буде вести війну і далі, розширюючи її,

– зауважив він.

За словами Зеленського, Україна давно говорила, що вона лише перша. Він зауважив, що тепер російські дрони літають над Європою, а операції агресора поширюються у багатьох країнах.

Як зауважив український лідер, Путін прагне, аби війна продовжувалася. Це означає, що ніхто не може почувати себе у безпеці.

Що відомо про російські провокації?