Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського на полях Генасамблеї ООН.

Президент України зауважив, що зупинити Путіна дешевше тепер, ніж намагатися захищати кожен порт і кожен корабель від терористів і морських дронів.

Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. Тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть всім нам катастрофи. Якщо треба зброя, якщо треба тиснути на Росію – треба це робити, і робити треба тепер, інакше Путін буде вести війну і далі, розширюючи її, – зауважив він.