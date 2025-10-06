Сырский отдал приказ расформировать ОСУВ "Днепр", возглавляемое Драпатым, – СМИ
- Оперативно-стратегическую группировку "Днепр" ликвидировали в конце сентября.
- Решение должно оптимизировать эффективность командования войсками.
Вооруженные силы Украины проводят корпусную реформу в военной структуре. Так, в конце сентября по решению Александра Сырского ОСУВ "Днепр" под руководством Михаила Драпатого официально прекратило свою деятельность.
Это подтвердил спикер Генштаба майор Андрей Ковалев в комментарии журналистам, передает 24 Канал.
Почему ликвидировали ОСУВ "Днепр"?
По словам Ковалева, ОСУВ не было постоянной штатной структурой, а создавалось как временный механизм для управления войсками.
С появлением новых корпусов, которые взяли на себя ответственность за свои полосы, необходимость в таких группировках отпала, что позволит оптимизировать процессы командования и повысить эффективность операций.
В Генштабе добавили, что должность командующего ОСУВ "Днепр" не была штатной и он занимал ее по совместительству.
Кстати, ОСУВ "Днепр" отвечало за значительный сегмент фронта, который простирался от Запорожской области до Харьковщины. Среди его ключевых функций было распределение боеприпасов между бригадами и координация действий в зоне боевых действий.
В то же время генерал-майор Михаил Драпатый, который руководил ОСУВ "Днепр" в течение восьми месяцев, продолжит заниматься соответствующим комплектом войск в районе боевых действий на позиции командующего Командованием объединенных сил ВСУ.
Ликвидация оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" не ухудшит управляемость войсками и негативно не повлияет на оперативную ситуацию на линии боевого соприкосновения. Наоборот, эти изменения призваны улучшить управление войсками,
– отметили в Генштабе.
С другой стороны, согласно данным Украинской правды, опытный военный, охарактеризовал это как "способ устранить конкурента".
С одной стороны, это логичный шаг, потому что у нас исчезает прослойка "ОСУВа" – она и должна исчезнуть с переходом на корпуса. А с другой стороны, этот шаг ничего не дает, потому что всем все равно командует Сырский.
– рассказал военный.
Что этому предшествовало?
Недавно Сырский принял решение об увольнении двух командующих корпусов Сил обороны. Речь идет о Владимире Силенко (17-й армейский корпус) и Максиме Китугине (20-й корпус) из-за недостаточно эффективного управления в зонах их ответственности.
Тем временем в Украине формируются новые отдельные войска штурмовых подразделений. По словам Генштаба, эти мобильные группы быстрого реагирования усилят наступательные возможности ВСУ.
- Вместе с тем на Добропольском направлении продолжается украинская контрнаступательная операция. Сырский рассказал, что по состоянию на 29 сентября, площадь освобожденной территории составляет около 175 квадратных километров. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 квадратных километров.