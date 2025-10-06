Вооруженные силы Украины проводят корпусную реформу в военной структуре. Так, в конце сентября по решению Александра Сырского ОСУВ "Днепр" под руководством Михаила Драпатого официально прекратило свою деятельность.

Это подтвердил спикер Генштаба майор Андрей Ковалев в комментарии журналистам, передает 24 Канал.

Читайте также Грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны, – Терехов

Почему ликвидировали ОСУВ "Днепр"?

По словам Ковалева, ОСУВ не было постоянной штатной структурой, а создавалось как временный механизм для управления войсками.

С появлением новых корпусов, которые взяли на себя ответственность за свои полосы, необходимость в таких группировках отпала, что позволит оптимизировать процессы командования и повысить эффективность операций.

В Генштабе добавили, что должность командующего ОСУВ "Днепр" не была штатной и он занимал ее по совместительству.

Кстати, ОСУВ "Днепр" отвечало за значительный сегмент фронта, который простирался от Запорожской области до Харьковщины. Среди его ключевых функций было распределение боеприпасов между бригадами и координация действий в зоне боевых действий.

В то же время генерал-майор Михаил Драпатый, который руководил ОСУВ "Днепр" в течение восьми месяцев, продолжит заниматься соответствующим комплектом войск в районе боевых действий на позиции командующего Командованием объединенных сил ВСУ.

Ликвидация оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" не ухудшит управляемость войсками и негативно не повлияет на оперативную ситуацию на линии боевого соприкосновения. Наоборот, эти изменения призваны улучшить управление войсками,

– отметили в Генштабе.

С другой стороны, согласно данным Украинской правды, опытный военный, охарактеризовал это как "способ устранить конкурента".

С одной стороны, это логичный шаг, потому что у нас исчезает прослойка "ОСУВа" – она и должна исчезнуть с переходом на корпуса. А с другой стороны, этот шаг ничего не дает, потому что всем все равно командует Сырский.

– рассказал военный.

Что этому предшествовало?