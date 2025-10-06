Збройні сили України проводять корпусну реформу у військовій структурі. Так, наприкінці вересня за рішенням Олександра Сирського ОСУВ "Дніпро" під керівництвом Михайла Драпатого офіційно припинило свою діяльність.

Це підтвердив речник Генштабу майор Андрій Ковальов в коментарі журналістам, передає 24 Канал.

Чому ліквідували ОСУВ "Дніпро"?

За словами Ковальова, ОСУВ не було постійною штатною структурою, а створювалося як тимчасовий механізм для управління військами.

З появою нових корпусів, які взяли на себе відповідальність за свої смуги, необхідність у таких угрупованнях відпала, що дозволить оптимізувати процеси командування та підвищити ефективність операцій.

У Генштабі додали, що посада командувача ОСУВ "Дніпро" не була штатною і він обіймав її за сумісництвом.

До речі, ОСУВ "Дніпро" відповідало за значний сегмент фронту, що простягався від Запорізької області до Харківщини. Серед його ключових функцій був розподіл боєприпасів між бригадами та координація дій у зоні бойових дій.

Водночас генерал-майор Михайло Драпатий, який керував ОСУВ "Дніпро" протягом восьми місяців, продовжить займатися відповідним комплектом військ у районі бойових дій на позиції командувача Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Ліквідація оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" не погіршить керованість військами та негативно не вплине на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Навпаки, ці зміни покликані покращити управління військами,

– наголосили у Генштабі.

З іншого боку, згідно з даними Української правди, досвідчений військовий, схарактеризував це як "спосіб усунути конкурента".

З одного боку, це логічний крок, бо в нас зникає прослойка "ОСУВа" – вона і має зникнути з переходом на корпуси. А з іншого боку, цей крок нічого не дає, бо всім все одно командує Сирський.

– розповів військовий.

Що цьому передувало?