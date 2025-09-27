Навіщо ЗСУ окремі штурмові війська: Сирський розставив крапки над "і"

Про це розповів головнокомандувач Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал. Штурмові війська будуть елементом підвищення наступального потенціалу.
Чому створюють штурмові війська?
Коментуючи штурмові війська, як окремий рід військ, відмінний від десантно-штурмових військ, Сирський зауважив, що у нас війна високих технологій і дронів.
Ми постійно шукаємо ті форми, способи, структури, методи ведення бойових дій, які приносять найбільший успіх. Рік тому ми вперше використали штурмові підрозділи в наступальній операції. Це були 33-й і 225-й штурмові батальйони на Курщині,
– зауважив він.
Головком розповів, що ці батальйони першими зайшли на територію ворога, прорвавши його оборону на кордоні.
Вони показали свою ефективність в плані мобільних дій, випередженні дій ворога, використання не тактики наступу з фронту, а в першу чергу діями дрібних штурмових груп, оточуючи противника з флангів, заходів у тил.
"І ця успішність була підтверджена співвідношенням втрат противника і нашими втратами. Так, в противника втрати в рази більші за наші", – відзначив Сирський.
Як додав головнокомандувач, згодом на Покровському напрямку дуже ефективно показав себе 425-й штурмовий батальйон.
Що відомо про атаки України на фронті?
Олександр Сирський заявив, що ЗСУ щоденно проводять близько 15 – 20 контрнаступальних дій і мають успіхи. Це дозволяє Україні маневрувати силами й засобами, зосереджуючи основні зусилля на проблемних напрямках.
Російські джерела, пов'язані з військовими, заявляють, що ЗСУ нібито оточили російські підрозділи у трьох "котлах" на Покровському напрямку.
Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі 24 Каналу заявив, що говорити про "котли" поки зарано, однак справді є кілька місць, де ворога добре "притисли". "Побачимо, чи зможуть вони звідти вибратися", – додав речник.
На Добропільському напрямку українські війська досягли відчутних успіхів, звільнивши близько 160 кілометрів квадратних території та зачистивши від ворога понад 170 квадратних кілометрів території.